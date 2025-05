Forvent en "raskere" historie i Death Stranding 2: On the Beach

HQ

Sony PlayStation og Kojima Productions forbereder seg på lanseringen av Death Stranding 2: On the Beach, og i ånden av dette har en stor bit informasjon relatert til spillet blitt delt på PlayStation Blog.

I form av korte inntrykk fra spillet har det blitt delt en rekke opplysninger, blant annet at denne oppfølgeren vil ta for seg det jevne tempoet i serien ved å tilby en historie som "utfolder seg i et raskere tempo, og du vil også få tilgang til nytt utstyr og strukturer mye tidligere i spillet."

I tillegg til dette er det noen sære elementer og ideer. Vi blir fortalt at for å bedre presentere og vise frem det australske landskapet, har et nytt "luftkamera" blitt implementert, som "fanger Sam fra et forhøyet fugleperspektiv, som lar deg ta inn det enorme miljøet mens du sakte tar deg frem over terrenget."

Det ble lagt litt vekt på dag/natt-syklusen, og det står følgende "Om dagen er terrenget og fiendene mer synlige, men det er også lettere for trusler å lokalisere deg. På den annen side er det mindre sannsynlig at fiender oppdager deg om natten, og det er lettere å snike seg rundt, men du må også gå varsomt frem siden det er mindre sikt."

Hvis du trodde at dette skulle gjøre spillet utfordrende nok å mestre, kan du også møte på naturkatastrofer som skjelv, skogbranner og fallende steiner, men heldigvis kan du forbedre Sam Porter på de måtene som passer deg, ved å bruke oppkjøpte minner for å forbedre de 12 tilgjengelige ferdighetsnivåene hans.

Vi kan også forvente oss nye våpen og fiender, og nye kampalternativer, inkludert holografiske granater som hjelper deg med å unngå kamp helt. Det ser selvsagt ut til at variasjon i spillopplevelsen vil stå i sentrum for denne etterlengtede oppfølgeren.

Når det gjelder når Death Stranding 2: On the Beach lanseres på PS5, vil spillet komme 26. juni, på samme dato som en begrenset DualSense-kontroller også faller.