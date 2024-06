Forvent et veldig bra Xbox-arrangement på Gamescom også

HQ

Et uvanlig enstemmig internett så ut til å mene at Microsoft virkelig leverte sist søndag under Xbox Games Showcase der de viste frem spill som Fable, Indiana Jones and the Great Circle, Perfect Dark og annonserte Gears of War: E-Day.

Men tilsynelatende tok de ikke helt av, men valgte å holde tilbake flere titler, og vi kan dermed se frem til mer spektakulære arrangementer i fremtiden. Dette hevder Kinda Funny Xcast-vert Parris Lilly på Resetera, hvor han også forteller at han har snakket med flere personer fra Xbox-teamet og at Gamescom også vil bli en stor en for Microsoft:

"Jeg sa jo at Showcase kom til å bli bra, og det ville er at jeg hadde flere folk på Xbox som fortalte meg at det var så mye mer de kunne ha vist, og Gamescom ser ut til å bli et stort show også"

Vi publiserte nylig en artikkel om spillene som manglet på Microsofts søndagsmesse, deriblant Ara: History Untold, Contraband, Everwild, OD og Towerborne - men det er en mulighet for at ett eller flere av dem dukker opp allerede i august på den tyske spillmessen Gamescom.