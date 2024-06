Forvent mer romantikk enn noensinne i Dragon Age: The Veilguard

HQ

Romantikk blir mer og mer vanlig i rollespillene våre, og i dag er det en selvfølge at hovedpersonen vår skal kunne date fritt blant karakterene vi møter på våre episke eventyr.

Bioware har gått i bresjen for denne utviklingen, og Dragon Age: The Veilguard vil selvfølgelig ikke være noe unntak. Tvert imot ser det ut til at utvikleren går lenger enn noen gang med dating-aspektet - for hvis du ikke får det til med følgesvennene dine, vil de forelske seg i hverandre i stedet.

I et Eurogamer-intervju forklarer kreativ direktør John Epler :

"I Dragon Age-spill, BioWare-spill, er romantikk en sentral del. Vi ønsket å gi hver karakter sin egen smak, eller sin egen stil, av romantikk. Så noen karakterer kan være litt mer hete, mens andre kanskje er litt mer uskyldige. Men for hver enkelt kan du bygge disse relasjonene.

Og det som er interessant i dette spillet, er at hvis du ikke har en romanse med karakterene, kan de bestemme seg for å finne sine egne romanser, enten det er innad i teamet eller i selve verden."

Kort sagt kan vi forvente oss mye romantikk i eventyret, enten vi liker det eller ikke. Ikke glem å lese vår splitter nye forhåndsvisning av spillet her.