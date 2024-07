Forvent Sea of Stars DLC-nyheter senere i år

HQ

RPG Sea of Stars klarte å skille seg ut som en indiehit selv i det enorme året som var 2023. Fans håper fortsatt å se mer fra Sabotage Studios viltvoksende eventyr, spesielt etter at det ble avslørt at en betydelig DLC ville komme vår vei.

Siden avsløringen om at DLC hadde gått i full produksjon, har vi imidlertid ikke hørt mye, og til tross for en kommende strøm som avslører vinnerne av en fan art-konkurranse, vil vi ikke høre noe akkurat nå.

Som bekreftet på X/Twitter, blir nyheter om både DLC og co-op-modus spart til senere på året. Det virker som et ganske vagt tidsvindu, men med tanke på at vi snart har noen store spillbegivenheter i vente, kan vi kanskje høre mer på en av dem.