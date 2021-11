Forza Horizon 5 er dagens GR Live-spill

HQ

Selv om Forza Horizon 5 ikke lanseres offisielt før 9. november, er spillet nå tilgjengelig for de som har brukt ekstra penger på Premium Edition. Playground Games' seneste åpen verden-racingspill tar oss til de rike og mangfoldige landskapene i Mexico, for enda en runde med høyhastighets festivalracing. Du finner Daniels anmeldelse av spillet her.

Vi er klare for å utforske enda mer av denne versjonen av Mexico, og om du har lyst til å se spillet i aksjon er det bare å komme innom vår GR Live-side fra klokken 16 når vi skal spille i to timer.