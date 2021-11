HQ

«No vil æ færra te Mexico» synger Lynni Treekrem, og nå får vi alle muligheten til å reise til Mexico med hjelp fra Playground Games og Xbox Studios. Forza Horizon 5 er satt til hjemlandet til Danny Trejo, Salma Hayek og George Lopez, og landet vises frem på en helt annen måte enn vi er vant til når spillet legges til det sørligste av de nordamerikanske landene. Her byttes dop og kartell ut med biler og kappkjøring.

Forrige utgave av Forza Horizon var mitt første virkelige møte med serien, og jeg falt umiddelbart pladask. Serien har mye av det jeg liker best med spill i form av bilkjøring og grinding.

I begynnelsen får jeg litt Fast & Furious-følelse over det hele da jeg blir kastet inn i det i biler som slippes fra fly som en slags introduksjon til de forskjellige biltypene. Jeg venter egentlig bare på at Vin Diesel skal ploppe opp på skjermen og rope «salute, mi familia», men det skjer ikke. I stedet blir jeg presentert til Horizon-familien på lik linje som jeg ble i forgjengeren med alt som medfølger. Faktisk er det meste av innholdet i Forza Horizon 5 det samme som i forrige utgave, men alt er utvidet og gjort bedre.

Først og fremst er det nå over 500 biler å samle fra starten av i spillet. Det er det meste serien har gitt oss noen gang selv om det totale antallet for Forza Horizon 4 ble rundt 750 etter alle tillegg. I samsvar med at kartet er det største i spillets historie er også kampanjen den største vi har fått servert, og her har du mange timer foran deg før du har gjennomført alle oppdrag og utfordringer. Dette lar deg også oppleve Mexico på best mulig måte i all slags vær. Fra autentiske sandstormer i ørkenen til kraftig regnvær i jungelen gir Forza Horizon 5 oss dynamisk vær som ser rett og slett nydelig ut. Årstidsendringer fra forgjengeren er også med videre.

Den mest spennende nyheten er derimot EventLab. Her kan jeg lage mine helt egne utfordringer som andre skal prøve å utføre. Enten det er løp, stunts eller helt nye moduser som du finner på selv kan du gjøre akkurat det du ønsker. Så er det opp til andre å sette sine rekorder. Når denne anmeldelsen skrives er det selvsagt litt begrenset med tilgjengelig innhold på området, men erfaringsmessig har slike moduser stor suksess på såpass store spill som det Forza Horizon-serien er. Jeg gleder meg til å se hva andre spillere viser frem, og utfordrer meg i.

Lydmessig er spillet sånn cirka der det har vært tidligere. Bilene høres forskjellige ut, men jeg vil ikke si de nødvendigvis er superrealistiske, og det er helt greit. Personlig spiller jeg ikke Horizon-serien for å oppleve realistisk bilkjøring eller lyder. Dette er et spill hvor jeg skal ha det moro, og gjerne sammen med vennene mine. Playground Games har også tenkt på streamere som ønsker å vise frem spillet til andre ved å ha en såkalt «DMCA-vennlig» spilleliste tilgjengelig. Dette gjør at radioen kun spiller musikk som etter all sannsynlighet (ifølge dem selv) ikke vil bli plukket opp for å bryte rettigheter. Ellers kan du både slå av lyden eller bruke musikken fra Spotify-appen i spillet dersom du har et premiumabonnement. Sistnevnte er kanskje litt undervurdert av noen for jeg koser meg i alle fall litt ekstra om jeg får ha min egen musikk på ørene som passer inn i spillet.

Som tidligere nevnt er ikke realisme det viktigste for meg i denne serien så det gjør meg ikke så mye at trær ødelegges unormalt enkelt, eller at jeg kan kollidere i høye hastigheter for så å bare kjøre videre. Ei heller irriterer det meg i særlig stor grad at kjørefysikken kan være litt merkelig til tider. Forza Horizon skal nytes som et arkade-spill fremfor en simulator, og der leverer det etter alle mine krav i alle fall.

Kort oppsummert er Forza Horizon 5 en oppgradering fra forrige utgave. Du finner mye av det samme som tidligere bare enda litt bedre, og i tillegg tror jeg EventLab kan bli en skikkelig vinner på sikt. Det finnes derimot ting å bemerke også som at det er lite tilpasningsmuligheter på utseendet til den styrte karakteren (masse alternativer innen klær, men lite når det kommer til utseende), og stemmeskuespillet i historiedelen kunne gjerne vært bedre. Det blir en del forutsigbarhet om du har spilt serien før, men det bør ikke stoppe deg fra å prøve dette spillet. Dessuten kan du jo også prøve det helt gratis dersom du har Xbox Gamepass ettersom det slippes der dag én.