Forza Horizon 5 er ferdig og klart for lansering i november

Siden vi bare er tre uker unna lanseringen av Forza Horizon 5 er det mange som har ventet på og lengtet etter kveldens annonsering, så det er godt å høre at vi ikke må vente lenger enn planlagt.

Playground Games forteller at Forza Horizon 5 har "gone gold", og derfor har blitt sendt for å trykkes på blu-ray og digital produksjon. For å feire anledningen har de britiske utviklerne også offentliggjort sanglisten som blir å finne på spillets Horizon Pulse-kanal. Flere radiokanaler og sanger vil deles de neste dagene og ukene, men generelt blir vi selvsagt lovet sanger fra velkjente spanske og mexikanske artister, samt original musikk som virkelig skal fremheve atmosfæren i Mexico.