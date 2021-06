Forza Horizon 5 Expeditions får ny musikk fra velkjente komponister

Utover det grafiske uttrykket har Forza Horizon-serien alltid vært kjent for den fete og stemningsfylte musikken. Hvert nye spill har vært fylt med sanger fra relativt velkjente artister som har hjulpet med å holde pulsen høy gjennom selv de smaleste gater og skarpeste sviner.

Vi spurte Forza Horizon 5s "Creative Director" Mike Brown om hva vi kan forvente av musikken og han svarte:

"I will say that if you have been a fan of previous Horizon soundtracks then I think that you will absolutely love the Forza Horizon 5 soundtrack. It's coming together really, really well. We have been able to work with a number of artists who have previously appeared on Horizon to produce some original compositions. I just mentioned the Expeditions, for example, a few of those have an original composition by some of the artists that we have worked with previously, so they have a unique piece of music that really suits that experience."

Du kan lese det fulle intervjuet om hele spillet på vår engelske side her, eller vente til i morgen formiddag når vi publiserer den norske oversettelsen.