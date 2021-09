Forza Horizon 5 får høyere PC-krav enn vi først trodde

HQ

Kort tid etter at Playground Games avduket Forza Horizon 5 i sommer ble spillet lagt ut på Microsoft Store, noe som blant annet betydde at vi fikk noen midlertidige PC-krav. Nå som vi nærmer oss lanseringen har selvsagt utviklerne fått bedre oversikt over hva som faktisk trengs for å kunne nyte spillet, og derfor har kravene blitt oppdatert.

Faktisk har de blitt oppgradert, for det viser seg at minimumskravene har blitt hevet bittelitt. Vi snakker fortsatt ikke om at man trenger et beist for å i det hele tatt kjøre Forza Horizon 5, men bare litt bedre enn først indikert. Derimot vil du som forventet måtte ha en ganske sterk maskin for å kunne nyte den fantastiske grafikken med det Playground kaller ideelle krav. Du kan se de ulike spesifikasjonene i bildet under, så fortelle gjerne hvilken du går for i kommentarfeltet.