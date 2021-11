Forza Horizon 5 har allerede over fire millioner spillere

HQ

Forza Horizon 5 hadde en kanonbra start allerede før den offisielle lanseringen med over en million som spilte Premium Edition (som ga dem adgang til spillet allerede forrige uke), ekstremt gode anmeldelser og flere søk på Google enn Call of Duty: Vanguard.

I går ble spillet offisielt lansert og det viser seg at fremgangen fortsetter, da spillet lyktes i å sette en imponerende rekord gjennom å nå over fire millioner individuelle spillere allerede på dag én. Forza Horizon 4 ble ansett som en stor suksess da det ble sluppet i 2018, men trengte en hel uke på å nå to millioner spillere. Forza Horizon 5 har altså doblet dette på kun en dag.

