Forza Horizon 5 har allerede solgt over to millioner eksemplarer på PlayStation 5

Microsoft hadde allerede suksess med sine første spill til PlayStation 5, ikke minst takket være Sea of Thieves. Men med unntak av Minecraft-fenomenet er Playground Games' bestselger Forza Horizon 5 sannsynligvis det største spillet hos Xbox Game Studios, og mange var nysgjerrige på hvordan det ville prestere på Sonys konsoll.

Svaret er ... utmerket. Nå rapporterer Push Square via Bluesky at studioets nivådesigner Harrison Bolin (som dessverre fikk sparken forleden uke i forbindelse med de gigantiske oppsigelsene) avslører via sin LinkedIn at Forza Horizon 5 har solgt to millioner eksemplarer til PlayStation 5 etter bare to måneder på markedet.

Med tanke på at spillet er inkludert i Game Pass og ble utgitt i 2021, er det selvfølgelig et utrolig resultat - selv om vi synes det er velfortjent.