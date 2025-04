Forza Horizon 5 (PS5)

HQ

PlayStation-eiere har aldri kunnet glede seg over Forza Horizon -serien før, men med Xboxs mer avslappede tilnærming til plattformeksklusivitet kan vi glede oss over at serien ikke bare debuterer på en konkurrerende plattform, noe som for bare noen få år siden virket utenkelig, men spesielt gjennom Forza Horizon 5, er en av de mest vellykkede Xbox-lanseringene noensinne også.

For de av dere som ikke har vært innviet i diskursen rundt Forza Horizon 5, opprinnelig utgitt på PC og Xbox tilbake i 2021, vil den opprinnelige gjennomgangen av spillet, som er like relevant i dag, følge noen få separate seksjoner dedikert til PS5-versjonen. På den måten føler vi at vi tar hensyn til både de som allerede vet mye om spillet og de som ikke gjør det.

Forza Horizon 5 lanseres i samme tilstand som på Xbox, så du får ikke Rally Adventure eller Hot Wheels i standardversjonen til 69,99 euro. Det kan diskuteres om det ikke hadde vært gunstigere å lansere en slags Game of the Year -utgave med alt dette innholdet til en lavere pris, men nå er det ikke mengden innhold, selv ikke i tillegg til de to ganske kule utvidelsene, som er problemet her. Spillet har to viktige grafiske innstillinger, og dette gjelder både PS5 og PS5 Pro. Det er enten Performance med 60 bilder i sekundet eller Quality med 30 bilder i sekundet, men på Pro har Quality Ray-Traced Reflections, mens Performance presenterer finere grafiske detaljer samtidig som den opprettholder 60 bilder i sekundet.

Akkurat som Indiana Jones and the Great Circle ser spillet best ut på PS5 Pro, men fremstår knivskarpt på begge konsollene. Spillet benytter seg også av DualSense-funksjoner via haptiske tilbakemeldinger via kontrolleren når du skifter underlag, for eksempel fra asfalt til grus eller gjørme, og spesielt Adaptive Triggers brukes med god effekt når du bremser gradvis og møter motstand. Alt i alt er PS5-versjonen overført én-til-én, og fremstår derfor som teknisk polert uten en eneste klage fra min side.

Og så er det Realms, som kommer som en gratis oppdatering til alle utgaver av Forza Horizon 5 samme dag. Dette er i seg selv en litt mindre sentral del av spillopplevelsen, da Realms egentlig bare er et knutepunkt for tidligere sesonghendelser i spillet, som Stadium Summer Party og Lunar Drift Arena, som kom en kort stund og forsvant igjen tidligere. De er delt inn i enten Free eller Skill, og det finnes ledertavler som passer til. Det er overraskende enkelt og virker nesten rudimentært eller kjedelig ved siden av alt det andre Horizon 5 tilbyr, men i det lange løp er dette selvfølgelig bare enda et rammeverk som spesielt spillere kan bruke til å designe morsomme arrangementer som du enkelt og elegant kan oppleve. I løpet av testperioden hadde jeg imidlertid ikke noe imot å gjøre en drift-utfordring i Lunar Drift Arena uten modifikatorer eller spenning, men det fikk meg til å lure på hvorfor jeg ikke bare kunne gjøre det i den åpne verdenen? Jada, det er en ny Stadium Track som tilbyr litt mer klassisk Forza -action, og det er velkomment, men i kjernen er dette lite mer enn en snarvei på skrivebordet til eksisterende innhold, og det er ikke der Horizon 5 utmerker seg.

Når det er sagt, er dette gratis, og leveres sømløst som en oppdatering til spillet du allerede har betalt for. Spillet du får er dessuten kanskje et av de beste arkadebilspillene noensinne, og for å høre mer om det spillet, sjekk ut den opprinnelige anmeldelsen min nedenfor.</em>

Playground har noe bra på gang med Forza Horizon -serien. Før var den en tilfeldig avlegger av den populære hovedserien Motorsport, men nå er den en gigant i seg selv. Utviklingen av Horizon -spillene har gitt det britiske studioet stor kreativ frihet, og de har til og med imponert Microsofts overherrer ved å la dem ta seg av noe helt annet - Fable.

Og de har gjort seg fortjent til å overta styringen av en av Microsofts viktigste franchiser, for Forza Horizon er fortsatt en av de mer konsistente seriene på tvers av sjangre, og leverer solid racing, vakkert gjengitte åpne verdener, detaljerte progresjonssystemer og tilfredsstillende fysikk. Nei, ikke alle Horizon -spill er like, men alle har opprettholdt et rykte, en standard, og nå ser Forza Horizon 5 ut til å videreføre denne arven.

Denne gangen tar Playground Horizon festivalen til Mexico, et land rikt på biologisk mangfold, vakre utsikter og imponerende kulturell ikonografi. Det er med andre ord perfekt som plattform for intens racing. Det eneste du imidlertid må forstå om Forza Horizon 5 fra starten av, er hvor trinnvis en oppgradering vi snakker om her. Visst, åpningsrunden slår deg med visuell prakt, en variert kjøretur over forskjellige biomer og opptog, slik det er vanlig med Horizon -spill, men under det skinnende ytre finner vi den samme motoren, de samme reglene, den samme fysikken, den samme overordnede strukturen, noe som kan være enten en fryd eller en ulempe, avhengig av perspektivet ditt.

Det skal sies at Horizon 5 ikke på noe tidspunkt hevder å gjøre noe revolusjonerende eller annerledes, og det gjør det heller ikke. Mexico er ditt å utforske, og selv om det har blitt gjort noen justeringer i den generelle progresjonen (som vi kommer til), leter du fremdeles etter Barn Finds, låser opp nye etapper på Festival, deltar i forskjellige løpstyper i forskjellige kjøretøy, og av og til krydrer du det med en tur gjennom grunnpilarer som den Battle Royale-inspirerte Eliminator. Det er Speed Traps og Trailblazers rundt omkring, radiokanaler med programledere, samtaler og fin musikk i varierte sjangre, og det hele kulminerer i store, spektakulære eventløp, der du kappkjører, overfladisk sett mest, mot andre transportmidler enn bil. Alt dette, bokstavelig talt alt sammen, kan brukes som beskrivelser for Forza Horizon 4, Forza Horizon 3, ja, til og med nesten Forza Horizon 2. Det er inkrementelt, og selv om det ikke gjør det mindre tilfredsstillende å kjøre på gatene, grusveiene og de massive motorveiene på denne fantastiske lekeplassen (pun intended), er det kjente litt desorienterende til å begynne med.

Men egentlig handler Horizon -spillene først og fremst om den nye verdenen som skal utforskes, og Mexico er fortsatt en av de mest detaljerte lekeplassene som noensinne er designet. Mens tidligere kapitler har hatt elementer av travle byer med nok folk og trafikk til å virke levende, variert terreng for å gi forskjellige overflater for spennende racing, samt øyegodteri - det har bare aldri blitt pakket inn på en så fin måte. Byen Guanajuato føles ekte når du kjører gjennom de gamle kloakktunnelene og suser gjennom et torg der lokalbefolkningen nyter en kveld ute, eller suser gjennom Playa Azul og ser folk henge på den pittoreske stranden. Det er liv her, og det er nok av tekstur, detaljer og visuell prakt til at det føles mer som et sted enn en lekeplass (ok, jeg skal slutte).

Og grafisk er det også rikere. Jeg tilbrakte all min tid i Performance Mode, som gir bunnsolide 60 bilder i sekundet selv med tett løvverk, massevis av effekter og andre racere rundt meg, og selv om du kan gi avkall på den høyere oppdateringsfrekvensen for flere detaljer, trenger du virkelig ikke det. Forza Horizon 5 har en mer strukturert følelse, det er mer tettpakket med detaljer, og til syvende og sist er det virkelig et av de peneste nestegenerasjonsspillene du kommer til å se i år. Kombiner det med et bredt utvalg av radiostasjoner, som igjen er seriens grunnpilarer som Bass Arena, Pulse og Block Party, og perfekt fremhevet motorstøy og dekkbrøl, og du har en ganske overdådig opplevelse i vente.

Som tidligere nevnt ser det ut til at Playground har lyttet til tilbakemeldinger fra fansen denne gangen, og justert progresjonssystemet litt, for å være litt mer lineært enn før. For det første er Seasons -systemet fra Forza Horizon 4 nå borte, og i stedet løper du mot å låse opp nye etapper i de seks forskjellige delene av festivalen; Mexico, Apex, Wilds, Baja, Rush, og Street Scene. Hver av dem byr på ulike typer arrangementer, og hver gang du legger til på en bestemt scene, får du nye arrangementer av den typen. Så hvis du fokuserer på Baja, vil kartet ditt bli rettet mot Cross Country racing, mens Rush lar deg fokusere på PR-stunts. Samtidig stiger du i nivå, noe som gir deg lite annet enn mer Wheelspins. Samtidig kan du kjøpe nye biler, låse opp ny kosmetikk til karakteren din og kjøpe nye hjem, men det Playground har gjort er å forenkle spillerens reise, og fått det til å handle om dette ene progresjonssporet, og du har nå også et klart mål; låse opp alle etappene i festivalen. Det gir serien en klar overskrift, noe den har savnet, og selv om hovedkartet blir uklart under den konstante mengden av nye hendelser som legges til, er det ikke like forvirrende som tidligere. Du blir heller ikke avbrutt på langt nær så mye som i Forza Horizon 4, takk og pris til racingherrene. Legg til noen ekstra parametere som vær, som betyr at du får kjøre de samme løpene under vidt forskjellige forhold. De nye Expeditions, som er laget for å bane vei til nye etapper, er også svært underholdende, og presenterer seg på en måte som kortfilmer, med godt tempo og økt spetakkel.

Poenget er at det er nok å gjøre, og løpene er fortsatt varierte nok til at du raskt kan veksle mellom å kjøre Circuit racing i en Porsche 918 (en personlig favoritt) til å fokusere utelukkende på Dirt racing i en Lancia Stratos (også en personlig favoritt). Innimellom dette kan du lete etter en og annen Barn Find, gjøre Speed Traps, eller til og med delta i Seasonal Playground Games, som er tidsspesifikke. Det er nok av variasjon hvis du liker Horizon spill, og hvis du ikke gjør det, gjør dette spillet bokstavelig talt ingenting for å overbevise deg om noe annet.

Det er over 400 biler i Forza Horizon 5, som tilbyr den samme typen variasjon som vi er vant til. Det er klassikere som Alpine 110, Ford Capri fra 1973 eller den gamle 1961 E-Type Jaguar, det er moderne høyprofilerte racere som Koenigsegg Jesko eller Ferrari 488 Pista. Alle er delt inn i de samme racingseriene som før, og du kan bruke dem alle til nesten alle begivenheter i spillet, ettersom Drivatars velger kjøretøyene sine basert på ditt unike valg. Det er utrolig tilpasningsdyktig, og selv om det ikke alltid er en god idé å tilby ubegrensede valgmuligheter, virker alle løpene i Horizon perfekt avstemt på tvers av biltyper.

Håndteringsmodellen har heller ikke endret seg, så vi befinner oss nok en gang i landet "hvis det ikke er ødelagt ..." I bunn og grunn er det slik Horizon har føltes en stund, og personlig liker jeg den delikate balansen mellom arkadestyring, en ganske flytende dekkprofil og en liten, men merkbar Motorsport -innflytelse som ligger i teknologien som driver spillet og fysikkmodellen. Det føles bra, om ikke fantastisk til og med.

Forza Horizon 5 Det er vakkert. Det er variert, det er godt satt sammen, det er dypt givende og overfylt med innhold å engasjere seg i. Det er ikke engang så forvirrende som det har vært. Det gjør det til et av årets beste spill i min bok, men hvis du forventer så mye som et snev av kreativ nytenkning av kjerneformelen, vil du kanskje føle deg annerledes. Det finnes ingen narrativ drevet enspillerkampanje, ingen motivasjoner eller karakterer med agendaer som kan styrke spillerens kjernebane, ikke noe merkelig utstyrssystem, ingen nye transportmidler. Dette er bare mer Forza Horizon, litt finjustert til perfeksjon gjennom år med gradvise forbedringer. Men det er fortsatt høydepunktet, og det er mer enn godt nok for meg.