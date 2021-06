Forza Horizon 5 kan spilles i 4K og 60 bilder i sekundet

Da Forza Horizon 5 ble annonsert ble det kjent at de ville by på to grafikkmoduser på Xbox Series S og X. En med 4K og 30 bilder i sekundet og en annen med 60 bilder i sekundet. Men når det gjelder sistnevnte fikk vi ingen beskjed om oppløsning, hvilket fikk mange til å frykte at den var redusert.

Men nå har kreativt anasvarlig Mike Brown kastet lys på saken via Twitter, etter å ha blitt spurt om oppløsningen i Performance Mode, og han skriver: "Series X performance mode is 4k60". Dette betyr sannsynligvis at Performance Mode i stedet kommer til å ha lavere grafiske innstillinger enn alternativet med 4K og 30 bilder i sekundet, men det er i det minste fint å vite at vi får muligheten til å spille i 4K uten å måtte ofre bildeflyten.