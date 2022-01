Forza Horizon 5 når over 15 millioner spillere

HQ

To måneder etter lanseringen har Forza Horizon 5 nådd en ny imponerende milepæl, og Playground Games kan nå skryte av over 15 millioner spillere. Det nådde 10 millioner spillere bare en uke etter lanseringen og slo i den forbindelse ny rekord for Xbox Game Studios, men har altså fortsatt å vokse i rask takt siden.

Dette ble notert på Twitter av analytikeren MauroNL, som også inkluderte et bilde med bevis på den massive populariteten for spillet. Vi antar at det kommer til å fortsette å øke masse også dette året ettersom det er en utmerket og herlig racingtittel som Daniel likte meget godt.