Forza Horizon 5 passerer milepælen på 44 millioner spillere

Nylig ble det rapportert at Forza Horizon 5 vil bli utgitt for PlayStation 5, noe som forventes å gi Playground Games' racingtittel et stort løft fremover. Men realiteten er at den fortsetter å vokse ganske bra uansett.

Nå rapporterer GT Gaming News via tråder at Forza Horizon 5 har nådd en ny milepæl og nå har klatret forbi 44 millioner spillere. PlayStation 5-versjonen kommer til våren og vil uten tvil bringe inn et betydelig antall ivrige syklister, så vi vil sannsynligvis ha grunn til å komme tilbake med flere milepæler i nær fremtid.