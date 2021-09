HQ

Hvis du enda ikke er helt ferdig med å se Forza Horizon 5 i aksjon før lanseringen i november, så er du heldig. For Playground Games har nemlig tenkt til å vise mer allerede senere i dag, og denne gangen er det kampanjen som er i fokus.

Vi har av Xbox blitt minnet om at fra klokken 19 i dag via seriens YouTube-kanal, så vises spillets singleplayer-kampanje frem, som angivelig går tilbake til et Stories-format.

Skal du se på?