Forza Horizon 5 suser forbi over 10 millioner spillere

HQ

Allerede før lansering virket det som om Forza Horizon 5 virkelig kunne bli noe helt spesielt for serien, og det ble raskt klart at det vil sette mange rekorder. De færreste ville nok likevel klart å forutse hvor stor suksessen faktisk har vært.

Playground Games kan nemlig skryte av at over 10 millioner spillere har kjørt rundt i Forza Horizon 5. Dette betyr ikke bare at spillet har den beste lanseringen i seriens historie, for britene hevder at dette er en ny rekord for Xbox generelt. En utrolig bragd som viser at dette er et fantastisk spill for flere enn bil-entusiaster. Gratulerer til Playground, Microsoft og alle andre involverte.

Tror du Halo Infinite vil klare å slå rekorden?