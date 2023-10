HQ

Etter flere forsinkelser og det som på utsiden har virket som en ganske utfordrende utvikling er Turn 10 endelig klar til å lanseres Forza Motorsport. Denne racingsimuleringstittelen er bygget opp fra grunnen av for å passe til dagens Xbox-konsoller og PC-systemer, og med offisiell lansering 10. oktober og en Early Access-periode som begynner allerede i dag, kan jeg endelig dele alle mine tanker om spillet.

Først og fremst, hvis du har spilt et Forza Motorsport -spill før vil du vite at dette ikke er en racingsimulering i samme grad som Assetto Corsa eller rFactor. Det er mer beslektet med Gran Turismo -serien, der det er klare simuleringselementer, men gameplayet er designet på en slik måte at selv nybegynnere kan hoppe inn og kose seg uten å bli overveldet av løpsstrategi, dekktrykk, biltuning og så videre. Ja, du kan utforske mange av disse systemene i Forza Motorsport, men de er først og fremst for de dedikerte sim-racingspillerne og har ikke så stor innvirkning på spillingen som de har i andre sim-racingtitler.

På samme måte har Forza Motorsport, i likhet med Gran Turismo, alltid vært utviklet med konsollspill og kontroller i fokus, og dermed er ikke racingsystemene og -mekanikken like komplekse som i sim-racingspill som er bygget med hjul og lignende i tankene først. Når alt dette er sagt, befinner Forza Motorsport seg i et underlig limbo, akkurat som Gran Turismo 7, der det vet at det ikke er en arkaderacer som The Crew og vil at du skal tro at det er en virkelig kompleks og dyp sim-racer, men i virkeligheten er det ikke helt der.

Likevel har Turn 10 tydeligvis lagt ned mye arbeid i å få dette spillet til å virke så ekte som mulig. Bilene er detaljerte og ligner virkelig på sine virkelige motstykker, særlig når du bruker det grafiske alternativet som prioriterer grafikk fremfor ytelse. Dette gjelder også banene og utformingen av dem. Det er lagt stor vekt på å få hver enkelt bane til å føles så nøyaktig som mulig, og det er oppnådd i stor grad. Men Turn 10 har gjort mye ut av seg når det gjelder spillets utseende, og for å være helt ærlig føles det ikke helt uovertruffent rent visuelt. Misforstå meg rett, Forza Motorsport er et pent spill, men det finnes mange andre veldig pene racerspill på markedet også.

Når det gjelder selve racingen, har Forza-spillene alltid hatt en fysikkstil der bilene føles som om de sklir over hele banen på is, og det er tilfellet her også. Etter hvert som du presser bilene til det ytterste, sklir de rundt med skrikende dekk i hver eneste sving, og dette har alltid ført til at jeg har vært nødt til å justere bilene slik at de mangler fart, men har bedre kjøreegenskaper, for å få best mulig tid ut av hver sving. Men selv om fysikken unektelig spiller på Forza-temaet når det gjelder dekk og kjøreegenskaper, føles resten fantastisk. Uansett hvilken bilklasse eller biltype du velger, vil du merke at bilen får mer tyngde når du kjører rundt på banen. Du kjenner forskjellen i materialet som hver bane består av, og du merker det i samme øyeblikk som du kjører for dypt inn i en sving og dekkene berører en jordflekk. Når det regner, øker de ujevne vannpyttene utfordringen betraktelig, og du havner i akvaplan hvis du treffer en stor vannmasse, noe som er lett å merke takket være den flotte vannfysikken. Det er mye å sette pris på ved fysikkmotoren, selv om den har noen svakheter.

Når det gjelder racing, er det et par virkelig bisarre irritasjonsmomenter som gjorde meg frustrert. For det første er den kunstige intelligensen i dette spillet elendig. Uansett om du setter Drivatar-vanskelighetsgraden på maks eller lavest mulig, bremser AI-en når den ikke trenger å bremse for å forårsake krasj, dytter deg av banen, kjører for langt ut i svingene og ødelegger sine egne runder, for så å komme tilbake på banen og fortsette å okkupere racinglinjen og ødelegge runden din. På grunn av at Forza Motorsport er et spill som legger stor vekt på ren racing med tonnevis av tidsstraffer og advarsler som deles ut av et straffesystem som i beste fall er ustabilt, vil AI-racerne gjøre livet ditt svært vanskelig og frustrere deg i løpet av Career Mode.

I tillegg til dette er Career Mode cupene utformet på en måte som tar spenningen ved å konkurrere ut av dem. Hver gang du drar til en bane som en del av en cup, krever spillet at du kjører noen treningsrunder før selve løpet, men det er ingen kvalifiseringsrunde. Du velger ganske enkelt selv hvor du vil starte i startfeltet hver gang, med den ulempen at jo lenger bak du starter, desto større Credit belønning får du hvis du ender på pallen. Du må selv avgjøre, ikke basert på dine racingferdigheter, om du vil ha en liten tilførsel av ekstra Credits eller i stedet trofeet for å vinne cupen. Det er bare uforståelig hvorfor det håndteres på denne måten.

Og det virkelig, virkelig bisarre er at Credits bare brukes til å kjøpe biler. Forza Motorsport Progresjons- og oppgraderingsdrakten ber deg om å fortsette å kjøre en bil for å øke nivået og låse opp nye oppgraderinger for den spesifikke bilen. Hver bil har 50 nivåer å fullføre, og med over 500 biler å kjøpe ved lansering, kan du allerede se at det er et seriøst marerittaktig progresjonssystem som har blitt brakt inn i dette spillet. Visst er det flott å slippe å bruke Credits for å forbedre en bil (i stedet bruker du Car Points som du tjener ved å stige i nivå for å kunne montere en viss mengde nye deler), men dette progresjonssystemet er rett og slett utmattende. Spillet er også ganske dårlig til å forklare hvordan du effektivt kan tune bilen din, og mange nye spillere eller casual racere vil nok ignorere denne siden av spillet fullstendig.

Men når du går forbi Career Mode og i stedet ser på flerspillersiden, kommer Forza Motorsport virkelig til sin rett. Ekte spillere er langt bedre å konkurrere mot enn den kunstige intelligensen, og med en øvelses-, kvalifiserings- og løpsdel for hvert arrangement er alle aspekter av onlineopplevelsen viktig. Og hvis du er bekymret for at du skal bli plaget av online-spillere, har Turn 10 kommet opp med en genial løsning på dette: Spillerne rangeres ikke etter antall vunne løp eller lignende, men etter hvor gode de er til å kjøre trygt. Jo bedre og renere du kjører, jo høyere rang får du, og jo bedre kvalitet vil du finne i online-lobbyene dine. Med tonnevis av arrangementer av ulike slag er flerspillerdelen uten tvil den beste delen av Forza Motorsport -opplevelsen - selv om den er full av merkelige designvalg som i beste fall føles kontraintuitive - for eksempel at bilene fylles automatisk med fulle bensintanker som skal vare i 57 runder i et løp som strekker seg over fem runder. Så ikke glem å fylle opp bilen skikkelig, for du blir mye raskere med mindre drivstoff om bord. Og uten å mase for mye om dette merkelige designvalget, det verste tilfellet jeg har opplevd, var et løp over to runder med en bil som var fylt opp for 317 runder...

Men ikke la deg lure av disse små irritasjonsmomentene. Forza Motorsport er en svært godt laget racerbil med solid grafikk, topp ytelse (bortsett fra noen få uendelige lasteskjermer), glimrende menyer som føles intuitive og raske, og en god fysikkmotor som driver det hele. Dette er et veldig godt laget spill. Det er lagt stor vekt på detaljer, og det er tydelig at Turn 10 har lagt stor vekt på kvalitetskontroll, for dette spillet føles nesten så polert som et spill kan bli. Det er mye å glede seg over med denne tittelen, men, og ja, dette er en merkelig sammenligning siden Forza Horizon først og fremst er en arkade-racing-serie, men jeg tror det vil slite med å oppnå samme suksess som Playground-serien, som utmerker seg med sine uformelle og morsommere elementer.