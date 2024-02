Forza Motorsport endrer endelig det brutale systemet for bilprogresjon

HQ

Selv om Forza Motorsport generelt sett er en veldig god racingtittel, har den noen få svakheter. Et av de områdene som har fått mye kritikk, er spillets progresjonssystem. For å få nye deler til bilene du har kjøpt, måtte du nemlig bruke timevis på å få dem opp i nivå for å få nye deler. Heldigvis blir dette endret i fremtiden.

I et nytt blogginnlegg bekreftes det at mekanikken med låste bildeler fjernes, slik at spillerne får tilgang til alle deler til bilene sine når de kjøper/låser opp et nytt kjøretøy.

Turn 10 "For det første vil vi fjerne mekanikken med låste deler, slik at alle bildeler blir tilgjengelige på bilnivå 1 for alle biler i spillet. Når en bil er lagt til i bilsamlingen din, kan du installere oppgraderinger på den i den rekkefølgen du ønsker. Enten det dreier seg om motorbytte, racingdekk, aspirasjonsendringer, karosserisett eller andre deler som er tilgjengelige for bilen din, har du friheten til å bygge biler på din egen måte."

Du må fortsatt bruke Car Points for å installere oppgraderinger på bilen din, men dette blir også justert for å være mindre utfordrende, ettersom du nå kan bruke Credits for å kjøpe Car Points. Hvis du heller vil spare Credits, kan du selvfølgelig fortsette å oppgradere bilen, tjene Car Points og bruke dem til å installere deler som vanlig.

Forholdet mellom Credits og Car Points sies å være 4500:500, og Turn 10 oppgir at dette tilsvarer at du må bruke i underkant av 90 000 Credits for å utstyre en Volkswagen Golf R 2021 med alle tilgjengelige deler. For en superbil vil dette utvilsomt bli betydelig dyrere.

På samme måte vil merkerabatter fortsatt gjelde, noe som betyr at det er motiverende å nivellere en bil til nivå 50 for å gjøre det billigere og enklere å kjøpe andre biler av det merket. Turn 10 legger til at denne prosessen fortsatt vil ta rundt to til tre timer på banen med en bil.

Når det gjelder når denne oppdateringen vil bli lansert, er den planlagt til oppdatering 6 som kommer i mars.