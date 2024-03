Forza Motorsport får en ny bane i april

HQ

For noen uker siden rapporterte vi om nyheten om at Turn 10 endelig ville ta tak i Forza Motorsport's ujevne progresjon i en stor planlagt oppdatering av spillet. Nå er oppdateringen tilgjengelig, noe som betyr at du kan starte opp racerspillet og begynne å oppgradere og forbedre bilene dine på en smidigere og mer tilgjengelig måte, der du ikke trenger å bruke timevis på å få hver enkelt bil opp i nivå før du kan utstyre den med meningsfulle oppgraderinger og forbedringer.

Men lanseringen av denne oppdateringen var ikke den eneste nyheten Turn 10 hadde å dele. I tillegg til å skissere oppdateringene Rivals events, Featured Multiplayer series, Career Tours og Car Pass som introduseres i løpet av de neste dagene og ukene, avslørte utvikleren også at oppdateringen gir ytterligere stabilitets- og optimaliseringsforbedringer, samt en endring av Daytona pit exit for å redusere antall kollisjoner.

Alle disse kunngjøringene ble avrundet med nyheten om at spillerne kan se frem til en ny bane i spillet i løpet av neste måned. Det er uklart hva slags bane det dreier seg om og når den kommer, men vi vet at den kommer.