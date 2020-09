Forza Motorsport får trolig en historiedel

Du ser på Annonser

Flere Resetera-brukere har lagt merke til en interessant detalj om Cinematic Director-veteranen Joseph L Rubino (med Max Payne 3, Grand Theft Auto V, Red Dead Redemptions 2 og Assassin's Creed Odyssey på CV'en), som nå har jobbet for Turn 10 i to år. Via hans LinkedIn kan vi nemlig blant annet lese at han har vært ansvarlig for Narrative Design, Cinemativ Design, Cinematics Director og Narrative Leadership. Alt dette er yrkesroller som vi normalt sett ikke forventer å se i racingspill, og spesielt ikke i en to-årsperiode.

Over helgen la han ut en nå fjernet video på Vimeo, hvor vi fikk se ham jobbe med flere skuespillere og motion capture, hvor flere oppdaget en racingbil i bakgrunnen. I og med at kommende Forza Motorsport er en reboot av serien, så går vi ut ifra at Turn 10 nå jobber med å friske det opp.

Tror du en historiedel vil passe bra til Forza Motorsport?