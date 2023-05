Forza Motorsport sine cover-biler vist frem

HQ

Det er fortsatt 17 dager til vi får massevis av spennende kunngjøringer på Xbox Games Showcase den 11. juni, men Microsoft har bestemt seg for å gi oss en liten forsmak på hva som venter.

Turn 10 har kunngjort at Forza Motorsport sin coverbiler blir 2023 No. 01 Cadillac Racing V-Series.R og 2024 Chevrolet Corvette E-Ray, samtidig som de bekrefter at vi selvsagt får se gameplay av dem og mer på Xbox Games Showcase. Vi må nøye oss med et fantastisk bilde av duoen nedenfor mens vi venter på det store showet og enda flere nyheter om spillet under Forza Monthly-streamen to dager senere.