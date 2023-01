Forza Motorsport viser kraften i Xbox Series

HQ

Vi ble lovet ytterligere nyheter og informasjon knyttet til Redfall, Minecraft Legends, The Elder Scrolls Online og Forza Motorsport i kveldens Developer Direct-sending fra Xbox Game Studios og Bethesda, så det var litt skuffende at sistnevnte ikke bydde på like mye som håpet.

Som en del av showet har Turn 10 delt ganske mye gameplay fra Forza Motorsport, samtidig som de forteller at spillet vil ha over 500 biler og 20 områder på lanseringsdagen. Alle disse vil åpenbart både se, høres og føles bra ut, så det er litt skuffende at dette var det eneste spillet som ikke fikk en dato i showet.