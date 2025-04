Fotballklubber hyller pave Frans, og Serie A avlyser alle kamper mandag

HQ

Pave Frans ' død har ført til at sportsverdenen har stoppet opp i Italia. Blant annet utsettes alle fotballkamper i Serie A og Primavera 1 på mandag, som et tegn på respekt for paven, som gikk bort i en alder av 88 år etter lang tids sykdom.

"Etter Hans Hellighets bortgang kan Lega Nazionale Professionisti Serie A bekrefte at dagens ligakamper i Serie A og Primavera 1 er utsatt. Datoen for de nye kampene vil bli annonsert i god tid."

Fotballklubber har også sendt ut uttalelser der de hyller paven, noen mer oppsiktsvekkende enn andre. "En mann av tro, ydmykhet og dialog som var i stand til å snakke til alles hjerter", skrev Inter. "Hans tro, ydmykhet, mot og engasjement rørte millioner av menneskers hjerter, og gjorde ham til et moralsk kompass i vår tid og utover", sa Roma.

Jorge Mario Bergoglio, som ble pave Frans i 2013, ble den første latinamerikanske paven. Og han la aldri skjul på sin lidenskap for fotball: Han var selv fotballspiller i ung alder, vanligvis som keeper, og var en stor fan av San Lorenzo de Almagro, og selvfølgelig det argentinske landslaget, som han så vinne verdensmesterskapet tre ganger: 1978, 1986 og 2022.