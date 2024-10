Fotballspillere og ligaer klager FIFA inn for Europakommisjonen på grunn av overfylte kampkalendere

HQ

Overbelastningen av kamper er det mest omtalte temaet i alle europeiske fotballigaer denne sesongen. Spillerne har klaget på det før sesongstart, og nå, to måneder inn i sesongen, er det sjelden å finne en storklubb som ikke har mistet noen i troppen på grunn av skader.

Europavinnerne Dani Carvajal fra Real Madrid og Rodri Hernández fra Manchester City har begge snakket om muligheten for å streike, i protest mot det store antallet kamper de store lagene er tvunget til å spille, både i nasjonale og europeiske turneringer og i internasjonale turneringer. Begge har mistet sesongen på grunn av alvorlige skader.

FIFPRO Europe, den største spillerforeningen, samt European Leagues, har tatt saken videre til EU-kommisjonen, og legger skylden på FIFA, som de mener forsømmer sitt ansvar som et styrende organ og i stedet pålegger en kalender med flere internasjonale kamper hvert år, inkludert et utvidet FIFA World Cup 2026, for å maksimere sine kommersielle interesser.

Klagerne mener at FIFAs pålegg om avgjørelser i den internasjonale kalenderen er et misbruk av dominans og i strid med EU-retten. De mener at FIFA har en interessekonflikt mellom sine økonomiske behov og sitt ansvar som reguleringsorgan, og at de ikke har konsultert spillere og ligaer om kalenderrelaterte saker på en skikkelig måte.

Spillerne har klaget på "FIFA-viruset", og nå når det EU-kommisjonen

I en stund har pressen og offentligheten snakket om "FIFA-viruset": de hyppige skadene som elitespillere pådrar seg på landslagene sine i løpet av sesongen, og som senere har en negativ innvirkning på klubbenes konkurranser (som ligaer, nasjonale cuper, Europa League eller Champions League), som uten tvil er viktigere.

Denne måneden har Kylian Mbappé blitt kritisert for å ha unngått noen stort sett irrelevante Nations League -kamper, slik at han kan fokusere på sesongen på Real Madrid og minimere sjansene for å få skader eller muskeloverbelastning.

Den overmettede fotballkalenderen er en helserisiko for spillerne som setter spillernes karriere i fare, men det er ikke den eneste bekymringen ligaene og spillerforeningen har, ettersom de hevder at det også kan skade kvaliteten og den økonomiske bærekraften til de nasjonale ligaene på lang sikt.