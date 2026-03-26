Fox McCloud vil dukke opp i The Super Mario Galaxy Movie

Onsdag er det premiere på The Super Mario Galaxy Movie, og i det siste har vi sett massevis av informasjon og trailere. Men Nintendo har fortsatt noen overraskelser i ermet, og i dag bekreftet selskapet et rykte via sin offisielle Instagram-konto: Fox McCloud vil dukke opp i filmen.

Det er ennå ikke avslørt hvem som skal spille ham, men observante fans hadde allerede funnet tegn på romrevens involvering basert på tidligere videoer. Hvilken rolle han vil spille i handlingen gjenstår å se, men med tanke på at Mario skal ut i verdensrommet, er McCloud åpenbart en naturlig rolle, selv om det også kan dreie seg om en slags Smash Bros.-lignende turnering.

Med tanke på at Donkey Kong får sin egen film etter sin opptreden i The Super Mario Bros. Movie, kan man håpe at Fox McCloud blir behandlet på samme måte. Eller kanskje dette er forberedelsene til den uunngåelige tredje Mario-filmen, som kan vise seg å bli en Smash Bros.-spin-off?