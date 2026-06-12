Fra arkivet: Slik overtok Eiji Aonuma Zelda-serien

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I dag er Zelda-serien praktisk talt synonymt med Eiji Aonuma, men som du sikkert vet, var det Shigeru Miyamoto som skapte serien, og han har mange ganger i intervjuer fortalt at spillene er basert på barndomsopplevelsene hans i skogene rundt Kyoto. Så når skjedde dette skiftet, og hvordan skjedde det egentlig?

GamesRadar trekker nå frem et gammelt intervju fra 2005 i spillmagasinet Edge, der Aonuma forklarer at Miyamoto ble imponert av førstnevntes Super Nintendo-spill Marvelous: Mōhitotsu no Takarajima, som ble utgitt i 1996. Det var delvis inspirert av The Legend of Zelda: A Link to the Past, og Aonuma forklarte :

«Marvelous ble sagt å være likt The Legend of Zelda når det gjelder spillbarhet, og faktisk... ville jeg virkelig innlemme noe av essensen fra Zelda i det.»

Miyamoto spurte derfor Aonuma om han ville jobbe med The Legend of Zelda: Ocarina of Time – et tilbud han takket ja til, og han gikk videre med å designe blant annet fangehullene i spillet. Arbeidet gjorde tydeligvis et sterkt inntrykk, for han ble senere regissør for The Legend of Zelda: Majora's Mask (sammen med Yoshiaki Koizumi), før han tok eneansvaret for serien med The Legend of Zelda: The Wind Waker.

For øvrig vil det neste Zelda-spillet være en nyinnspilling av Aonumas første spill i serien, nemlig Ocarina of Time, som ble annonsert så sent som tirsdag.