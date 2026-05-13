Fra skaperne av Coraline kommer Wildwood, som får kinopremiere i oktober

HQ

I en tid der tradisjonell kino har stadig vanskeligere for å gå i balanse på kino, ser det ut til at animasjonsfilmene klarer seg bedre på kino. Og 23. oktober er et av de beste animasjonsteamene, Laika Studio, tilbake med Wildwood.

Fra skaperne av Coraline kommer denne rørende historien om en ung jente som leter etter broren sin, som har gått seg vill i skogen, der virkeligheten blander seg med eventyret. Uten tvil venter det oss nok et flott animasjonsprosjekt som blander følelser med livsvisdom og en design som er like unik som den er fengslende.

Wildwood er satt til å bli utgitt over hele verden den 23. oktober 2026, og du kan allerede ta en titt på den første traileren nedenfor.