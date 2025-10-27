Fractal Refine

Hver gang vi har hatt et Fractal -produkt i hendene, har vi bare hatt positive ting å si. Dette er ikke nødvendigvis en kjærlighetserklæring til merkets designfilosofi eller modus operandi, men bare en konstatering av at de stort sett er til å stole på, også når de prøver seg i nye kategorier.

De er kjent for PSU-er og kabinetter, men nå lager de også en stol, Refine, som tar sikte på å finne en balanse mellom det mer mesh-fokuserte Herman Miller -segmentet og den mer klassiske Recaro-stil spillstolen.

Først og fremst betyr dette at Refine faktisk er en nettingstol. Hele ryggen og setet er laget av et stramt, strukket nettingstoff som så vidt, men likevel, former seg etter baken og ryggen og gir støtte på et mer detaljert nivå. Det er lett å forstå hvorfor denne tilnærmingen er så populær blant typiske high-end-kontorstoler, da den gir en helt annen følelse.

Det er veldig enkelt å montere den. Noen få skruer for å feste armlenene og ryggstøtten, og så er du ferdig. Det var ikke engang nødvendig med en manual, da det bare var et enkelt laminert ark på toppen av esken med tre bilder som viste hvordan du skulle gjøre det. Tidligere kunne selv en standard gamingstol kreve en IKEA-inspirert guide på flere sider, men det er ikke tilfelle her.

Den veier 35 kilo og har en vektgrense på 125 kilo. Det er fem års garanti og tre års garanti på trekket. Dette ser ut til å være ganske standard, så vi verken trekker fra eller legger til poeng her.

Stolen er attraktiv, spesielt i denne lysegrå fargen, som har den funksjonaliteten en entusiast er ute etter og det utseendet som resten av familien kanskje vil sette pris på. Ja, som med bærbare datamaskiner er jeg ikke umiddelbart tiltrukket av den utpregede "gamer"-estetikken, og et raskt Google-søk etter "gaming chair" er en helvetes reise gjennom noen virkelig hårreisende design. De ligner setene på en tunet Nissan Skyline fra 90-tallet, og det er vel det du vil ha på hjemmekontoret, ikke sant? Vel, Refine er raffinert, avmålt og behersket, og det setter jeg pris på.

Som vanlig finnes det mange måter å justere stolen på som er enkle å bruke. Du kan låse ryggstøtten eller la den lene seg bakover når du lener deg tilbake, og til og med nakkestøtten kan beveges opp og ned. I tillegg er armlenene "4D", noe som betyr at de kan dreies i fire retninger for å sikre at de gir den støtten de trenger.

Poenget er at det ikke er noen spesifikk funksjon på Refine som jeg ikke har sett før, og det er heller ingen designprofil eller materialvalg som skriker innovasjon. Det vi har her er noe som er "raffinert", så kanskje er navnet denne gangen veldig, veldig velvalgt. Det finnes billigere og dyrere alternativer, men Fractals forkjærlighet for robust konstruksjon og minimalistisk design kommer virkelig Refine til gode her.