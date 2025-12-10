Framework føyer seg inn i rekken av selskaper som øker RAM-prisene

HQ

Hvis du ikke er klar over det, er PC-verdenen i en ny minikrise akkurat nå, ettersom DRAM-prisene stiger kraftig på grunn av mangel forårsaket av AI. Med ChatGPT-eieren OpenAI som kjøper RAM i massevis, er det vanskelig for den personlige forbrukeren å ikke kjøpe mer RAM til PC-ene sine. Adata, Corsair, G. Skill og flere andre øker prisene, og nå slutter Framework Desktop seg til denne voksende listen.

Selskapet, som er kjent for sine modulære databehandlingsprodukter, har avslørt (via Wccftech) at de snart vil øke prisen på oppgradering av minne i eksisterende systemer. Men Framework lover at disse økningene ikke vil være like aggressive som konkurrentene og andre store produsenter.

Apple og Dell har fått kritikk for sine prisøkninger, som kan øke prisen på en bærbar PC med mer enn 500 dollar hvis du for eksempel ønsker å gå fra 16 GB RAM til 32 GB. Situasjonen begynner å bli såpass ille at hvis du tenker på å oppgradere PC-en din eller bygge en ny, er det kanskje best å lene deg tilbake og håpe at kaoset snart tar slutt.