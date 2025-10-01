Frankenstein traileren avslører snø, skygger og fantastisk skrekk

HQ

Ventetiden har vært lang, men nå har vi endelig fått den første virkelige traileren til Guillermo del Toros tolkning av Mary Shelleys Frankenstein. Forhåndsvisningen byr på mørke omgivelser, snødekte landskap, mystikk, dansende skygger og en makaber skjønnhet - akkurat som seg hør og bør. Kort sagt, dette ser utrolig lovende ut, mens traileren klokelig nok holder tilbake og bare gir oss et pirrende glimt av hva som kommer.

Filmen får premiere på utvalgte kinoer senere denne måneden, men for de som foretrekker sofaopplevelsen vil den også strømmes på Netflix fra og med 7. november. Med sin storslåtte visuelle stil og ambisiøse dybde har del Toros Frankenstein alle forutsetninger for å bli en av årets mektigste og mest urovekkende filmer - og den vil appellere til fans av både monsterhistorier og klassisk litteratur. Vi er begeistret - og det bør du også være. I hovedrollene ser vi Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth og Christoph Waltz. Sjekk ut traileren nedenfor.