Fredag den 13. prequel-serien Crystal Lake har begynt produksjonen

Det er full fart fremover for Friday the 13th prequel spinoff-serien Crystal Lake, da showrunner Brad Caleb Kane har bekreftet i et innlegg på Instagram at showet nå har gått inn i produksjonen og har begynt arbeidet med å filme og spille inn episodene før den eventuelle premieren.

Den lenge forsinkede og utskjelte produksjonen har endelig nådd dette viktige stadiet, med sniktittbildet fra Kane som viser frem det som ser ut til å være manuset til pilotepisoden blant en haug med Jason Vorhees-klistremerker og slasher-referanser.

Nærmere bestemt uttalte Kane: "Crystal Lake Produksjonskontorene er live. Alt skjer. MACHETER TIL ALLE!"

Når det gjelder hva Crystal Lake handler om, vil den tilsynelatende utforske hvordan Jason Vorhees ble til og ble den slasher-galningen vi alle kjenner. Den vil dreie seg om hans mor Mrs. Vorhees, som ønsker å hevne seg på dem som førte til hennes elskede sønns død under hans opphold på en sommerleir. Når det gjelder rollebesetningen, er alt som er bekreftet at Linda Cardellini skal spille fru Vorhees.