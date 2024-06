Fremtidig Total War: Warhammer III DLC vil fokusere utelukkende på Immortal Empires

HQ

Etter lanseringen av Thrones of Decay DLC ser det ut til at Total War: Warhammer III endelig har klart å vinne over sin spillerbase igjen. Etter noen få DLC-lanseringer som ikke helt traff merket, ser fansen frem til neste bit av betalt innhold.

Vi vet at dette kommer til å fokusere på Khorne, Ogres og Orcs and Goblins, men i et nytt innlegg på Steam skisserte Creative Assembly en stor endring for denne DLC, det vil si at den bare vil fokusere på Immortal Empires.

Den enorme kampanjen som spenner over hele Warhammer-kartet er storstrategi på sitt beste, og med tanke på at mange spillere foretrekker det fremfor det mindre Realms of Chaos-kartet, er det fornuftig at Creative Assembly ville prioritere det.