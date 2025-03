Fretless - The Wrath of Riffson lanseres på PC i mai

HQ

Sommeren 2024 snakket vi med Playdigious på Gamescom, i et intervju der vi ble fortalt at Fretless - The Wrath of Riffson ikke ville komme tilbake til Gamescom igjen, siden det skulle lanseres før den store tyske messen. Det viser seg at det var helt nøyaktig, ettersom det nå er avslørt at Fretless vil debutere på PC i mai.

Som bekreftet i den nye traileren for spillet nedenfor, kan vi se at Fretless vil debutere på Steam 22. mai. På den datoen vil du kunne begynne det pikselerte rytmeeventyret som dreier seg om karakteren til Rob, da han får i oppgave å bruke sin evne til å makulere på musikkinstrumenter for å beseire forferdelige goons og til slutt sette en stopper for den onde administrerende direktøren for Super Metal Records, den hensynsløse Rick Riffson.

I tillegg til datoavsløringen har vi også blitt informert om at spillets hovedtema blir fremført av det svenske post-metal-bandet Cult of Luna, med ytterligere musikalske elementer fremført av gitaristen Rabea Massaad.

Har du planer om å sjekke ut Fretless i mai?