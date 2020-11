Friday the 13 får en siste oppdatering før det skal dø

Du ser på Annonser

Mange forlot nok Friday the 13th: The Game da utviklerne fortalte at de ikke ville gi ut mer innhold til spillet sommeren 2018 som følge av rettsaken mellom Sean S. Cunningham og Victor Miller om rettighetene til filmuniverset, men spillerbasen har uansett vært stor nok til at Gun Media stadig støtter spillet. Nå er det likevel tydelig at det nok ikke har altfor lenge igjen.

I en melding på spillets forum skriver utviklerne at alle ting må ta slutt en gang, og at begynnelsen på slutten for Friday the 13th: The Game vil starte senere denne måneden med en oppdatering som vil stenge de dedikerte serverne. Dermed blir det bare mulig å spille med peer to peer-matchmaking for Quick Play og private kamper. Dette blir også den siste oppdateringen spillet får, så håpet er å inkludere så mange forbedringer i denne som mulig. Nærmere informasjon om hva det betyr skal komme en uke før oppdatering om alt går som planlagt.

Spiller eller spilte du noe Friday the 13th: The Game? Hva synes du eventuelt?