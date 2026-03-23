Verdensmesterskapet i friidrett innendørs 2026: Verdensrekorder og medaljetabell

Innendørs-VM i friidrett 2026 ble avholdt i helgen i Kuyavian-Pomeranian i Polen, bare ett år etter mesterskapet i Nanjing i Kina, som hadde vært utsatt siden 2020 på grunn av covid. Normalt arrangeres disse innendørs friidrettsmesterskapene annethvert år, vekselvis med utendørskonkurransen, som ble avholdt i Tokyo i fjor og neste gang i Beijing i september 2027.

674 utøvere fra 118 forbund deltok i 26 friidrettsøvelser, som ble avsluttet søndag 22. mars med to mesterskapsrekorder (Keely Hodgkinson på 1:55,30 på 800 m, bare bak sin egen verdensrekord satt forrige måned; og Team USA på 3:01,52 på 4x400 m) og en verdensrekord utlignet av Devynne Charlton på 7,65 på 60 m hekk.

Medaljetabellen for innendørs-VM i friidrett 2026