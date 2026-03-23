Verdensmesterskapet i friidrett innendørs 2026: Verdensrekorder og medaljetabell
Tre rekorder ble satt under innendørs-VM i friidrett 2026 i helgen.
Innendørs-VM i friidrett 2026 ble avholdt i helgen i Kuyavian-Pomeranian i Polen, bare ett år etter mesterskapet i Nanjing i Kina, som hadde vært utsatt siden 2020 på grunn av covid. Normalt arrangeres disse innendørs friidrettsmesterskapene annethvert år, vekselvis med utendørskonkurransen, som ble avholdt i Tokyo i fjor og neste gang i Beijing i september 2027.
674 utøvere fra 118 forbund deltok i 26 friidrettsøvelser, som ble avsluttet søndag 22. mars med to mesterskapsrekorder (Keely Hodgkinson på 1:55,30 på 800 m, bare bak sin egen verdensrekord satt forrige måned; og Team USA på 3:01,52 på 4x400 m) og en verdensrekord utlignet av Devynne Charlton på 7,65 på 60 m hekk.
Medaljetabellen for innendørs-VM i friidrett 2026
- USA 5 gull, 7 sølv, 6 bronse, 17 sammenlagt
- Storbritannia: 4G, 4 sammenlagt
- Italia: 3G, 2S, 5 sammenlagt
- Portugal: 2G, 1S, 3 sammenlagt
- Ukraina: 2G, 1S, 3 sammenlagt
- Spania: 1G, 2S, 2B, 5 sammenlagt
- Nederland 1G, 2S, 1B, 4
- Belgia: 1G, 2S, 3 sammenlagt
- Polen: 1G, 1S, 2B, 4 sammenlagt
- Sveits: 1G, 1S, 1B, 3 sammenlagt
- Canada 1G, 1S, 2 sammenlagt