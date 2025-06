FromSoftware hadde i utgangspunktet ikke tenkt å gjøre Elden Ring: Nightreign til et roguelike

HQ

Elden Ring: Nightreign viser en annen side av FromSoftware, en som vil fortsette å bli utforsket i 2026s The Duskbloods. Det er en side som fokuserer på flerspiller sammenlignet med studioets nylige fortid med RPG-opplevelser for én spiller.

I en samtale med GamesRadar avslørte Nightreign-regissør Junya Ishizaki at selv om planen var at spillet skulle være flerspiller, hadde det ikke alltid roguelike-formen. "Vi begynte ikke med å si: 'La oss satse på å lage et roguelike-spill', eller et spill som inneholder mange tilfeldige elementer. Det er ikke nødvendigvis et utgangspunkt for spilldesignet, det er det jeg prøver å si," sier han. "Det var mer et resultat av at vi følte oss frem i spillet og strukturen, og fant ut hva som var den beste løsningen på et bestemt problem, eller hva som ga mening med tanke på hvor det bestemte spillelementet var på vei på det tidspunktet."

"Så dette er, igjen, ganske tilfeldige elementer, men de er mer svar eller løsninger på problemer enn faktiske spilldesignmaler eller -akser, om du vil," fortsetter Ishizaki.

Det var kanskje ikke planlagt at det skulle være et roguelike-spill, men så langt ser det ut til at formelen har gitt Elden Ring: Nightreign stor suksess. Det er kanskje ikke den direkte oppfølgeren til Elden Ring som noen fans hadde håpet på, men det viser seg å være en annerledes opplevelse.