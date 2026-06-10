Frontier Developments bekrefter nytt spill i Planet-serien

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Selv om vi vet at vi kan forvente en oppfølger til Planet Zoo senere i år, et spill vi allerede har hatt muligheten til å forhåndsvise, har Frontier Developments mye mer på gang. I en kort uttalelse på forumet sitt har utvikleren bekreftet at et helt nytt «Planet-serien»-prosjekt er på vei, et spill som vil ta oss utover de etablerte settingene i det større universet.

Uttalelsen fra det britiske studioet forklarer: «Vi har begynt å jobbe med en helt ny Planet Game-serie, som har alt det kjente du elsker ved Planet-serien, men en helt ny setting for oss enn Planet Coaster eller Planet Zoo, en som fortsatt kombinerer vår kjærlighet for kreativitet, ledelse og meningsfull simulering.»

Når det gjelder lanseringstidspunktet, eller når vi kan forvente å høre mer om dette spillet, er alt Frontier har sagt å «følge med her», da de fortsatt jobber med deler av spillet.

Med en ny Planet-tittel på vei, hvilken setting ønsker du at Frontier skal utforske? Er det på tide med Planet Hospital, eller kanskje noe annet, som et film- og TV-bransjefokusert «Planet Production»?