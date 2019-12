Frozen 2 setter norske rekorder og slår The Rise of Skywalker

Tidligere denne måneden kunne Disney skryte av at Star Wars: The Rise of Skywalker hadde årets beste premieredag med hele 69.245 besøkende her i Norge, men som jeg poengterte der kunne det raskt hende at den rekorden ikke ville stå året ut. Dette stemte, for rekorden ble raskt knust til små isbiter.

Nå kan Disney nemlig fortelle at Frozen 2, eller Frost 2 om du vil, hadde det de enkelt nok bare sier er over 70.000 besøkende på premieredagen, noe som altså betyr at The Rise of Skywalker ble slått. Som om det ikke var nok gikk 234.506 på kino for å se den de tre første dagene, noe som betyr at den har rekorden for tidenes beste tredagers åpningshelgen for en animasjonsfilm her i Norge. Med god margin også, for den forrige rekordhaveren, Ice Age 2 aka Istid 2, hadde "bare" 202.354 besøkende.