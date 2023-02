Frozen 3 og Toy Story 5 på gang hos Disney

Disney har annonsert at Zootopia ikke er den eneste animasjonsfilmen som får en oppfølger, for Toy Story 5 og Frozen 3 også under utvikling.

Disney-sjef Bob Iger kunngjorde i går at franchisene vil få flere filmer, men ga ikke mye mer informasjon enn det. Vi har for eksempel ikke utgivelsesvinduer eller ideer om hva filmene skal handle om.

Med tanke på at Toy Story og Frozen forblir populære franchiser som fortsatt tjener en god del ros er det sannsynlig at mange kommer til å stå i kø for å se disse filmene når de slippes også.

Er du spent på flere Toy Story- og Frozen-filmer?

Takk, CNET.