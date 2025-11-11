Full Circle om Skates Early Access-fase: "Ting vil fortsette å endre og forbedre seg"

HQ

Ankomsten av Skate som et Early Access-prosjekt har vært en ganske overraskende affære, fordi det på den ene siden var utrolig populært og trakk titalls millioner spillere ved lanseringen, men på den annen side var mange fans litt skuffet over det de fikk. Generelt sett var noen av hovedproblemene med spillet knyttet til den tekniske ytelsen, og nå har utvikleren Full Circle gitt ut et blogginnlegg som kommenterer dette og de endringene som kommer.

"Ting har ikke gått så greit for noen av dere som vi skulle ha ønsket. Mange flere (vi snakker om millioner) spillere ble med oss i løpet av de første ukene enn vi forventet - og med det kom bugs, glitches, progresjonslåsinger og ytelsesproblemer. Vi skal komme nærmere inn på hvorfor og hva vi gjør med det, men først vil vi vise vår takknemlighet til alle dere som har holdt ut med oss."

For dette formål gir utvikleren hver eneste spiller en omsorgspakke for å vise sin takknemlighet for å fortsette å spille spillet, med dette inkludert 2000 Tix og 500 SVB-er å bruke i spillet som du finner det passende. Gaven har imidlertid en tidsbegrensning, da den bare er tilgjengelig frem til 2. desember kl. 17:00 GMT/18:00 CET.

Utover dette og ser på tilbakemeldinger, har Full Circle forklart følgende :

"Å lage Skate. er en balansegang mellom å levere det ferske innholdet fra veikartet vårt, forbedre den generelle spilleropplevelsen og adressere live tilbakemeldingene dine. Vi justerer og fikser på spillet - noe av det på sparket, og noe av det som en del av langsiktige forbedringer. Men ting vil fortsette å endre og forbedre seg. Vi ønsker alle at Skate. skal være fantastisk, og det er ved å samarbeide med dere, vårt community, for å finjustere spilleropplevelsen under Early Access at vi oppnår det."

Når det gjelder hva som vil endre seg, kan vi forvente færre feil i tilbakestillingen av de daglige oppgavene, pluss et jevnere progresjonssystem som skal gjøre belønningene og økonomien i spillet mer tilfredsstillende. Premiumgjenstander skal bli mer unike og verdifulle, Skate.Pass -nivåer vil være mindre krevende å fullføre, SVB-er vil være lettere å tjene, det vil være mer merkevare- og lisensiert innhold, og du vil ikke sitte igjen med et enormt overskudd av begivenhetsvaluta i fremtiden, slik mange har gjort på Skate-o-Ween.

Full Circle signerer med: "Vi er virkelig takknemlige for tålmodigheten din mens vi forbedrer, vokser og utvikler Skate. under Early Access. Vi hadde ikke vært her uten dere, det utrolige Skate. samfunnet, så fortsett å dele tilbakemeldinger, feil og problemer. Vi jobber med saken, og vi kommer bare til å bli bedre herfra."