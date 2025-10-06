Skate har allerede mer enn 15 millioner spillere

HQ

Man skulle tro at det er lettjente penger for spillutviklere og utgivere å bringe tilbake en elsket franchise vi ikke har sett på mange år, men Electronic Arts har allerede lært på den harde måten at dette ikke er tilfelle. Mirror's Edge Catalyst var et eksempel på dette, da sosiale medier fikk det til å virke som om millioner på millioner av spillere ønsket at DICE skulle ta en pause fra Battlefield for å gi oss mer stilig parkour. La oss bare si at det ikke levde opp til EAs forventninger, så mange fryktet at det nye Skate ville lide samme skjebne. Det ser ikke ut til å være tilfelle.

Ben er ikke akkurat begeistret for spillet, men EA og Full Circle har avslørt at mer enn 15 millioner av dere har lastet ned og spilt Skate siden det ble lansert som Early Access den 16. september.

Det blir interessant å se om det snart private selskapet er fornøyd med dette og inntektene fra mikrotransaksjoner på det kommende investormøtet.

Har du spilt Skate ennå? Hva synes du om det så langt?