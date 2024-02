Full Swing er tilbake i mars

Netflix har kunngjort at enda en av deres sportsdokumentarserier kommer tilbake til strømmetjenesten i løpet av våren. Etter at Break Point fikk en ny sesong i begynnelsen av januar og Drive to Survive lanserer sin sjette sesong om noen uker, kommer også Full Swing tilbake i mars.

Golfdokumentarserien skal følge profesjonelle golfspillere gjennom hele 2023-sesongen, og vil utvilsomt dekke en rekke spennende hendelser, som for eksempel at PGA og det saudiarabisk-støttede LIV kom til enighet til tross for at de var uvenner året før.

Det finnes foreløpig ingen trailer for den nye sesongen av Full Swing, men vi kan forvente at den kommer før eller siden. Vi har en plakat som bekrefter lanseringsdatoen 6. mars, og som også viser at mange ledende golfspillere som Rory McIlroy, Matt Fitzpatrick, Rickie Fowler, Justin Thomas og flere andre vil være inkludert.