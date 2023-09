Fullstendig informasjon om online-modus i Super Mario Bros. Wonder

HQ

Det har vært mye snakk om Super Mario Bros. for det første fordi vi deltok på Nintendos spesialpresentasjon med en egen Direct, og for det andre fordi vi også kunne gi deg førstehåndsinntrykk takket være vår test av Joy-Cons på Gamescom i forrige uke.

Og noe av det mest omtalte i de kommende ukene er spillets flerspillermodus på nettet, noe vi fikk anledning til å snakke med spillets produsent Takashi Tezuka og regissør Shiro Mouri om, og hvordan de gikk frem for å utvikle denne nye funksjonen. "I dette spillet er målet vårt et 2D-Mario-spill med en ny type online-opplevelse", forklarer Mouri i intervjuet nedenfor. "Det vi kom frem til når det gjelder konseptet for online-spillet, var å ha eller skape uformelle forbindelser. Og det jeg mener med denne uformelle forbindelsen, er at du kan nyte den samme opplevelsen som med en enkeltspiller."

HQ

"Og fordi matchmakingen kjører i bakgrunnen, trenger du ikke å vente på at den skal bli ferdig. Når du spiller online, er det andre spillere som spiller samtidig rundt om i verden, og de vises på skjermen som skygger av live-spillere."

Men online-modusen medfører også noen vesentlige endringer i hvordan vi oppfatter kontrollen over figurene i Super Mario Bros. Wonder, ettersom det vil være noen, som forklart i Direct, som Caco Gazapo eller Yoshi som vil være immune mot skader. Men det mest slående er at fysikken til disse figurene er blitt balansert, og vi kan for eksempel ikke lenger sprette eller dytte en annen figur slik at den faller ned i tomrommet eller krasjer inn i en fiende. Disse systemene er fjernet til fordel for samarbeidsopplevelsen som Wonders utviklere ønsker skal blomstre mellom ukjente spillere. "Vi tror det er en ny online-opplevelse som kan nytes av mange forskjellige typer mennesker."