Vi har spilt Super Mario Bros. Wonder

Her om dagen på Gamescom fikk jeg den fantastiske sjansen til å spille noen nivåer av det kommende Super Mario Bros. Wonder i en flerspillerøkt bak lukkede dører sammen med to andre personer: en Nintendo-representant (som tydeligvis var en erfaren Mario-spiller) og en annen journalist fra et annet medie (som tydeligvis ikke var det). Jeg anser meg selv, som stolt representerte Gamereactor, som en av førstnevnte, så den tilfeldige kombinasjonen viste seg å være helt ideell for å vurdere hvordan dette spillet igjen prøver å imøtekomme både hardcore presisjonsplattformfans på den ene siden, og så nykommere eller bare spillere som samles for å nyte et uformelt partyspill på den andre.

Kort sagt ble jeg positivt overrasket over den ekstra variasjonen, den fjollete moroa og detaljrikdommen Wonder bringer til bordet fra New!-serien, men det er kanskje lettere å gå punkt for punkt:

En betydelig justering av spillets fysikk

For de som i likhet med meg har tilbrakt endeløse timer med venner i konsollversjonene av New! Super Mario Bros. (nemlig NSMB Wii og NSMB U/Deluxe), er det en stor endring som omdefinerer spillereglene, og som Nintendo smart nok skjulte i avsløringstraileren: Man kolliderer og hopper ikke lenger på hverandre. Ja, det er interaksjon når du spiller som Yoshi og kan ha en venn på ryggen din, men glem alt om trampoliner, kast og dytting. Dette endrer fokuset ditt mekanisk av åpenbare grunner, samtidig som konkurranse- og samarbeidsaspektet også påvirkes.

Og hvordan føles det? Overbevisende bra. Jeg savnet naturligvis det moderne kjennetegnet til serien, men samtidig ga det mer og mer mening jo mer jeg spilte, gitt den nye stilen og hvordan Badges (som jeg vil forklare senere) fungerer. Du kan heller ikke stjele gjenstander, og oppsamlede power-ups ligger på en FIFO-liste øverst i venstre hjørne, klare til å brukes av den som måtte trenge dem.

Når det gjelder fysikk, må du ikke forvente at Super Mario Bros. 2 eller Super Mario 3D World behandler figurene sine på samme måte: Alle de syv hovedpersonene oppfører seg på samme måte, og Peach kan ikke sveve, Luigi kan ikke hoppe høyere, og Toad kan ikke løpe raskere.

Vent, hvor mange figurer er det i Super Mario Bros. Wonder?

Det er 12 å velge blant, inkludert:

Mario



Luigi



Peach



Daisy



Rød Toad



Blå Toad



Gul Toad



Yoshi



Nabbit



Nå, fra Mario og ned til Toad handler alt om hvordan de ser ut på skjermen (og med det mener jeg mye, som jeg også utdyper senere), mens Yoshi og Nabbit er designet som nyttige figurer for nybegynnere, siden de ikke kan dø av å bli truffet av fiender.

Foruten Mario og Peach spilte jeg bare dinosauren, og haken er at figurene for nybegynnere ikke kan bruke power-ups, da det nok hadde blitt både litt for mye og litt for rart. I stedet, bortsett fra at de er nesten uovervinnelige, kan Yoshiene gjøre alle bevegelser akkurat som de andre (inkludert vegghopp, bakkestøt, snurr eller Badges), og så har de sine egne varemerkebevegelser som flagrende hopp eller evnen til å gripe et skjell med tungen (til og med i luften, som skrytende vist i gameplayet mitt) for så å spytte det ut igjen.

Ja, du kan spille SMB Wonder online, og det er interessant.

En del av økten vår dreide seg overraskende nok om onlinespill. Nintendo-representanten spilte håndholdt på en OLED Switch for deretter å koble seg til den pågående TV-økten vår. Selskapet hadde hittil vært tilbakeholdent med å prøve dette på sitt bestselgende plattformspill på grunn av potensielle problemer med etterslep og begrensninger i infrastrukturen, men nå er det endelig her, og det er veldig velkomment, og med en rekke interessante ideer også. Jeg lurer imidlertid på om dette er grunnen til at figurene ikke lenger kolliderer...

Uansett, den interessante vrien med Super Mario Bros. Wonder sin online-modus er at et gitt verdenskart kan være vertskap for opptil 11 ekstra spillere for en gruppe på totalt 12, som fungerer mer som en levende lobby. Brukerne går inn i de ulike nivåene (de med aktive spillere viser blinkende merker) og teleporterer seg dit hvor ting foregår, men dette er selvfølgelig fortsatt begrenset til maks 4 spillere. Andre spillere representeres av spøkelsessilhuetter. Det finnes ulike emojier for handlinger, og du kan legge igjen innlegg for at andre skal redde deg (dette fungerer også offline).

Dette gjelder selvfølgelig for tilfeldige spillere, men du kan gjøre omtrent det samme med kjente brukere ved å opprette et rom for Switch-vennene dine og kanskje angi et passord, og hvis dere er flere enn fire, kan dere samles online, men spille forskjellige baner.

Enda mer interessant er imidlertid det faktum at du kan gjøre en gitt del av et nivå om til et tidsbestemt løp ved å trykke på en rutete blokk, noe som garantert vil sørge for tøffe konkurranser.

Blomster, Badges og power-ups: Elefanten i rommet

Men det er en god grunn til at Nintendo flyttet alle fra Mushroom Kingdom til Flower Kingdom: I denne verdenen er det nok av nye power ups og transformasjoner.

Først har du tradisjonelle power-ups, og i tillegg til de du forventer (sopp, ildblomst osv.), prøvde vi også ut elefanten og boret.

Elefanten er ikke bare større og sterkere og utrolig morsom. Den lar deg også bruke snabelen til å avlede innkommende prosjektiler (for eksempel eikenøtter), knuse hardere blokker ved å svinge den, og, som enhver rørleggers drøm, absorbere væsker for deretter å vanne fiender eller, beleilig nok, blomster.

Boret var også en hyggelig overraskelse for underjordiske nivåer, men det føles som en mer kjent gjenganger som en tilpasning av Super Mario Galaxy 2 sin Spin Drill. Den lar deg trenge gjennom overflater både opp og ned, snike deg inn i mindre hull og sprekker og bryte deg gjennom juveler. Og borhatten beskytter deg også mot fallende farer.

Så kommer Badges. Det er spesielle evner som Prince Florian gir alle spillere, og de låses opp ved å fullføre spesielle Badge Challenge-nivåer som også fungerer som en opplæringsdel for Badges.

For at du skal forstå dette, kan du tenke på det som en måte å gi figurene ekstra egenskaper i tillegg til de typiske Super Mario-trekkene. To tydelige eksempler var et Badge som gjorde det mulig å utføre et vertikalt vegghopp (pent kombinert med sidevegghoppene) eller et annet som aktiverte et superladet høydehopp når man satt på huk. Og siden Badge-kraften er den samme, endrer det tilnærmingen til hvert nivå for hele gruppen. Her er en liste over noen Badges:



Fallskjermhette (for å sveve med hetten med ZR selv i elefantmodus)



Veggklatringshopp



Flytende høydehopp



Høyt hopp på huk



Delfinspark (nyttig under vann)



Automatisk super-sopp



Sensor (oppdager gjenstander og hemmeligheter)



Sistnevnte er fordi dette spillet virker fullt av hemmeligheter, siden du må prøve flere runder på noen av nivåene for å samle inn alle vidunderfrøene, og det er jo det du er her for.

Og den siste tingen? Effektene av Wonder Flower betyr de sprøeste forvandlinger av både figurene og omgivelsene.

Du så en teaser med den første traileren som inkluderte slangelignende eller skyvbare rør, stampedes og mer, men under økten vår så vi bokstavelig talt figurene forvandlet til... goombas. I en stealth-seksjon. På ordentlig. Og goombas kan ikke hoppe, ikke sant? Men de kan gjemme seg bak trær og busker. Og de kan bevege øynene i sirkler i et av de morsomste øyeblikkene i Marios historie. Og de øynene, hvis du var Peach, vel, de øynene har vakre øyevipper.

HQ

Det ser fantastisk ut

Endelig ser det ut til at dette spillet, selv om det holder seg til seriens skjematiske natur, vil bevege seg bort fra de enkle elementene og teksturene Nintendo har overbrukt i flere tiår. Mer dybde, bedre effekter, men fremfor alt massevis av animasjoner med en fantastisk detaljrikdom som puster liv i serien, og vi gleder oss til å nyte alle de små detaljene.

Endelig ser det ut til at de vil beholde utfordringen og moroa jeg krever av serien, med tanke på hvor mye de nå prøver å hjelpe ikke-veteraner med ekstra tips og ved å vise vanskelighetsgraden før du går inn i en bane.

Og selv om du ikke kan spille Globetrotter sammen med venner, forventer jeg at dette kommer til å bli veldig, veldig teknisk med forskjellige Badges, de sære forvandlingene i Flower Kingdom og mulighetene som online-spill gir. Den 20. oktober kan ikke komme snart nok.