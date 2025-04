Fungerer Joy-Con fra den originale Switch på Switch 2? Hva med bakoverkompatibilitet?

HQ

Nintendo Switch 2 vil være veldig lik Nintendo Switch, men også en stor forskjell: selve konsollen er større, og har en annen, magnetisk Joy-Con (kalt Joy-Con 2) som vil bli brukt til de nye spillene. Det er imidlertid bekreftet at den vil være bakoverkompatibel med de fleste spillene - det eneste spillet som IKKE er kompatibelt, er Nintendo Labo Toy Con 4: VR -.

"Hvis du har Nintendo Switch Joy-Con-kontrollere og kobler dem trådløst til Nintendo Switch 2, kan du spille disse spillene som du ville gjort på Nintendo Switch". Det inkluderer titler som bruker Joy-Con mye, som Ring Fit Adventure (Joy-Con 2 passer ikke på Ring-Con), 1-2-Switch, Everybody 1-2-Switch!, Game Builder Garage, WarioWare: Move It! eller Switch Sports.

Dette betyr at Joy-Con fra den originale Switch vil være kompatibel med Switch 2. Men fordi selve konsollen er annerledes, vil de bare fungere trådløst. Nintendo bekreftet det på sine nettsider: "En Nintendo Switch-konsoll eller et tilbehør som et Joy-Con-ladegrep eller et Joy-Con-ladestativ er nødvendig for å lade Nintendo Switch Joy-Con".

Det er trygt å anta at Pro Controller fra Switch 1 også vil fungere på Switch 2 hvis du vil spille flerspiller på lokale spill som Mario Kart, Mario Bros. Wonder eller Super Smash Bros. Ultimate, selv om det ikke er bekreftet.

Joy-Con 2 har redusert tilbakemeldingsvibrasjoner og mister en av sine merkeligste funksjoner

Vi vet imidlertid at til tross for at Joy-Con 2 har oppgraderinger som "musekontroll", vil den miste en av de merkeligste funksjonene til den første Switch: IR-bevegelseskameraet på høyre Joy-Con, så noen minispill fra 1-2-Switch og dens oppfølger, samt Game Builder Garage og WarioWare: Move It! vil ikke fungere.

I tillegg ser det ut til at Joy-Con 2 vil miste noe av intensiteten i vibrasjonen. For Everybody 1-2-Switch! sa Nintendo at "Volumet av Joy-Con 2-kontrollernes force feedback-vibrasjoner er redusert sammenlignet med Nintendo Switch Joy-Con-kontrollerne, så det kan være vanskeligere å finne skjulte Joy-Con 2 i minispillet Joy-Con Hide & Seek."

Nintendo fremhevet ikke HD rumble eller noen form for haptisk tilbakemelding i traileren. Vi vet at de vil ha HD rumble som ligner på Joy-Con fra Switch 1, men det kan ha mistet litt kraft ... selv om det ikke er mange spill som virkelig brukte den til sin fulle kapasitet.