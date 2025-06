FunPlus Phoenix signerer Legija som ny Valorant hovedtrener

HQ

Neste uke vil FunPlus Phoenix se etter å stemple navnet sitt tilbake på Valorant Champions Tour China -regionen når sesongens andre Stage starter. I forkant av at det skjer, har organisasjonen nå avduket en ny person som slutter seg til sine rekker, etter at Deng "NaThanD" Senqiao har gått som hovedtrener, er det funnet en erstatning.

Dette kommer i den tysk/serbiske treneren som tidligere har jobbet for Bleed Esports og EP. Nikola "LEGIJA" Ninić er på vei til Kina i et forsøk på å hjelpe FPX med å forbedre ytelsen og gjøre et løp for Champions -arrangementet som nærmer seg stadig nærmere.

FPX forklarer hvorfor Legija er valgt: "Med over ti års FPS-erfaring har du fått hver eneste svettedråpe du har avgitt, og det dokumenterte resultatet har vist oss din visdom som leder av et team. Når vi nå slår våre hender sammen, er vi sikre på at vi sammen vil komponere en ny symfoni av seire."

