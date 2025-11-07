Furia er nå på toppen av Counter-Strike 2 Valve Global Rankings

HQ

Det er en ny konge på toppen av Valve Counter-Strike 2 Global Rankings. Etter en lang stund med franske Team Vitality på toppen av rangeringen, har nå det søramerikanske Furia steget til topps på ledertavlen.

Totalt har Furia fått 1 959 Valve poeng, noe som betyr at laget har passert Team Vitality på 1 950 poeng. Dette kan riktignok endre seg relativt snart, ettersom både Team Vitality og Furia fortsatt er i live på IEM Chengdu i skrivende stund, selv om førstnevnte kjemper for livet i turneringen mot Astralis.

Det andre laget å holde øye med er Team Falcons, som ligger på 1 949 poeng og allerede har sikret seg semifinalebilletten på IEM Chengdu, noe som betyr at et annet lag kan toppe topplisten veldig, veldig snart også.