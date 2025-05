Furia kåret til Rainbow Six Re:Load 2025-mester

HQ

Den aller første turneringen som ble spilt på Rainbow Six: Siege X ble avsluttet i helgen. Arrangementet, kjent som Re:Load, så 20 av de beste lagene fra hele verden på vei til Rio de Janeiro for å kjempe om en del av en premiepott på 520 000 dollar over en periode på åtte dager. Nå som dette arrangementet er avsluttet, har vi en vinner å sette søkelyset på.

Furia har kommet ut på toppen, etter å ha beseiret CAG Osaka i den store finalen på en overbevisende 3-0 måte. Furia viste seg å være en tøff nøtt å knekke over hele arrangementet, og slapp bare ett kart i løpet av gruppespillet og fortsatte deretter å gå ubeseiret hele veien gjennom sluttspillbraketten. Dette betyr at Furia har reist hjem med $ 170,000 XNUMX i premiepenger i lommene, alt mens tre av spillerne tok hjem de tre mest spektakulære individuelle prisene.

Gustavo "HerdsZ" Herdina ble kronet som den store finalen MVP, mens Diego "Kheyze" Zanello tok hjem flest MVP-seire i hele turneringen med fire under beltet. Den samlede turneringen MVP gikk imidlertid til João "Jv92" Vitor, som alle beviser Furias dominans i dette innledende Siege X -arrangementet.