Furia kronet til mester på Fissure Playground #2

Nok en stor Counter-Strike 2 -turnering er avsluttet. I løpet av den siste helgen ble Fissure Playground #2 -arrangementet avsluttet, som kronet en seierherre fra de totalt 16 lagene som var til stede og kjempet om en del av premiepotten på $ 500,000 XNUMX, alt i den serbiske byen Beograd.

Etter en anspent hendelse har en vinner blitt kronet, og dette endte faktisk med å være den brasilianske troppen til Furia, som beseiret The MongolZ i den store finalen for å løfte trofeet og snappe $ 200,000 XNUMX i premiepenger.

Dette resultatet har gjort Furia til en å følge med på, ettersom de er tilbake og vinner turneringer igjen, og akkurat i tide til ESL Pro League: Season 22, som starter denne helgen, med planlagt action i Stockholm, Sverige.